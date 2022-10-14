Глава МАГАТЭ сделал заявление по вопросу Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси поприветствовал восстановление резервного энергоснабжения на ЗАЭС Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси Глава МАГАТЭ Гросси поприветствовал восстановление резервного энергоснабжения на ЗАЭС Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поприветствовал восстановление резервного энергоснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), об этом говорится на сайте организации.