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Царьград

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Минприроды сообщило о третьем месте России в мире по запасам титана

Минприроды сообщило о третьем месте России в мире по запасам титана

Россия занимает третье место в мире по запасам титана, составляющим почти 600 миллионов тонн, о чем сообщило Минприроды РФ.

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