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Регионы России

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ЕС рассматривает создание «банка проблемных активов» для разделения рисков российских средств

ЕС рассматривает создание «банка проблемных активов» для разделения рисков российских средств

Инициатива направлена на отделение российских средств и связанных с ними рисков от Euroclear, а также на распределение возможных последствий между странами-членами ЕС.

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