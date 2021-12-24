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Салливан: США готовы к переговорам с Россией по гарантиям безопасности

Салливан: США готовы к переговорам с Россией по гарантиям безопасности

США совместно с Североатлантическим альянсом (НАТО) готовы взаимодействовать с Россией по гарантиям безопасности, тем не менее Вашингтон не может сразу подписать соответствующие российские документы, заявил посол Америки в Москве Джон Салливан.

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