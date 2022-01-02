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ЧМ-2022. 1/2 финала. Франция против Марокко. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

ЧМ-2022. 1/2 финала. Франция против Марокко. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Сборная Франции в среду сыграет с Марокко в 1/2 финала ЧМ-2022. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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