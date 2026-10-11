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Кухня и дом

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Мой подход к гигиене холодильника: график уборки и борьба с запахами

Мой подход к гигиене холодильника: график уборки и борьба с запахами

Холодильник — это, пожалуй, единственный бытовой прибор, который работает без перерыва круглый год. Он непрерывно сохраняет свежесть наших продуктов, но при этом сам нуждается в постоянном внимании.

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