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Новости Брянска

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Два человека пострадали в жёстком ДТП под Брянском: легковушку после удара о КаМАЗ вынесло на встречку

Два человека пострадали в жёстком ДТП под Брянском: легковушку после удара о КаМАЗ вынесло на встречку

19-летний водитель OMODA не выдержал дистанцию и врезался в КАМАЗ, после чего легковушку отбросило на встречную полосу, где произошло ещё одно столкновение.

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