В АлтГУ проходит медиафорум, объединяющий опытных и начинающих специалистов

В рамках форума открыли региональную площадку Студенческого медиацентра Минобрнауки РФ В Алтайском государственном университете с 27 по 29 сентября проходит Всероссийский студенческий медиафорум "Медиа на 360", сообщается на сайте Института гуманитарных наук.