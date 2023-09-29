В АлтГУ проходит медиафорум, объединяющий опытных и начинающих специалистов

В рамках форума открыли региональную площадку Студенческого медиацентра Минобрнауки РФ В Алтайском государственном университете с 27 по 29 сентября проходит Всероссийский студенческий медиафорум "Медиа на 360", сообщается на сайте Института гуманитарных наук.
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