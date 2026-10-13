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Новости Брянска

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Поезд Новозыбков-Москва продолжает курсировать по сокращённому маршруту после атаки ВСУ

Поезд Новозыбков-Москва продолжает курсировать по сокращённому маршруту после атаки ВСУ

Пассажирам закрытого участка маршрута Новозыбков — Москва доступны компенсационные автобусы с остановкой в Клинцах, также изменён маршрут поезда Минск — Адлер с остановкой в Брянске.

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