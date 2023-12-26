Киркоров и Собчак без работы: как их наказали за «голую» вечеринку Ивлеевой

Ольга Туревич

С прессекретарём тоже необходимо побеседовать, для понимания, если он является мужем фигуристки, и вращается в кругах артистов, то это не означает, что он должен спасать всё отребье...нормальные люди в этом не нуждаются... К Пескову тоже накопилось много вопросов....