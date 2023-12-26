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Добрый Мир

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Киркоров и Собчак без работы: как их наказали за «голую» вечеринку Ивлеевой

Киркоров и Собчак без работы: как их наказали за «голую» вечеринку Ивлеевой

Телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», что директор МХАТа им.

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Комментарии
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Ольга Туревич
С прессекретарём тоже необходимо побеседовать, для понимания, если он является мужем фигуристки, и вращается в кругах артистов, то это не означает, что он должен спасать всё отребье...нормальные люди в этом не нуждаются... К Пескову тоже накопилось много вопросов....
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16 час.
Лидия Курзаева
&quot;Дмитрий Гусев предложил вырезать из эфиров главных телеканалов страны участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.&quot;  правильно. и не просто вырезать, а ещё и наказать.
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14 час.
надежда васильева
👍полностью согласна. а потом старается выклянчить прощение. фу..взрослый мужик  когда будешь отвечать за свои поступки
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10 час.

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