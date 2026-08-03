Радий Хабиров потребовал передать автомобили мэрии Уфы в зону СВО после того, как выяснилось, что они использовались для перевозки судей за бюджетный счет.
Глава Башкирии Хабиров забрал машины у мэрии Уфы и отправил их в зону СВО
Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гурин
"Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился изъять автомобили администрации Уфы, которые использовались для перевозки судей Верховного суда республики, и направить эту технику в зону специальной военной операции." ................ какой хороший гОлова. Только вот пусть объяснит нахрена на СВО машины VIP класса? Генералитет местный на передовую возить?
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