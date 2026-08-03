Глава Башкирии Хабиров забрал машины у мэрии Уфы и отправил их в зону СВО

ДГ

Дмитрий Гурин

"Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился изъять автомобили администрации Уфы, которые использовались для перевозки судей Верховного суда республики, и направить эту технику в зону специальной военной операции." ................ какой хороший гОлова. Только вот пусть объяснит нахрена на СВО машины VIP класса? Генералитет местный на передовую возить?