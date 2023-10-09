Захарова назвала заявление правительства Германии открытой реабилитацией нацизма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что позицию германского правительства по вопросу сотрудничества украинских националистов с немецкими нацистами во время Второй мировой войны можно расценивать как открытую реабилитацию нацизма через манипуляцию историческими сведениями.