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Захарова назвала заявление правительства Германии открытой реабилитацией нацизма

Захарова назвала заявление правительства Германии открытой реабилитацией нацизма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что позицию германского правительства по вопросу сотрудничества украинских националистов с немецкими нацистами во время Второй мировой войны можно расценивать как открытую реабилитацию нацизма через манипуляцию историческими сведениями.

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