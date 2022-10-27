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В Приморье задержали браконьеров с трепангом на 2,4 млн рублей

В Приморье задержали браконьеров с трепангом на 2,4 млн рублей

В Приморье патрульная группа изъяла у браконьеров более 1,8 тысячи особей дальневосточного трепанга. Предотвращенный ущерб оценили в сумму более 2,4 млн рублей.

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