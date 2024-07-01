Глава Минприроды Козлов: закон продолжит защищать леса Байкала от вырубок

Глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что озеро Байкал — единственный водоём на территории России, который охраняется законом прямого действия, таким образом, вся природная зона оказывается под охраной государства.
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