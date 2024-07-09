8,5 тыс. жителей Нижегородской области приняли участие в акциях волонтеров Победы ко Дню семьи, любви и верности

С 3 по 8 июля активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» организовали для нижегородцев серию тематических акций, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности.
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