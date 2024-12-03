Голод детства: каждый четвертый ребенок в Гаити страдает от недоедания

Более 3 млн детей из Гаити потребовалась гуманитарная помощь в 2024 году: каждый четвертый ребенок в карибском государстве страдает от недоедания, рассказали «Известиям» в UNICEF (ЮНИСЕФ — Детский фонд ООН).
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