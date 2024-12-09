Депутат ГД Евгений Фёдоров: «Жить рядом с мигрантами безопаснее, чем жить со среднестатистическими гражданами РФ»

Член нижней Палаты российского Парламента попал под критику россиян после его высказываний о нужности и полезности мигрантов и заявлений о том, что выступать против наличия в нашей стране их большого количества — вред, сравнимый с «работой против тыла».
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