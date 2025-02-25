Для Ford Ka связали чехол

Аргентинская мастерица связала для Ford Ka оригинальный шерстяной чехол на кузов малолитражки. Необычный автомобиль Ford Ka, полностью покрытый ярко-оранжевым вязаным чехлом, появился в городе Мар-дель-Плата.
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