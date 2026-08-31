Новоаннинцам придётся поставить домашних кур на государственный учёт 🤔🤔🤔 До 1 сентября 2026 года владельцы личного подсобного хозяйства, в которых содержится более 10 голов домашней птицы, должны промаркировать ее и поставить на учет в системе «Хорриот».