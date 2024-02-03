Это учения НАТО? Или маневр по вторжению в РФ?

После того, как Яков Кедми превратился из завсегдатая Вечера с Владимиром Соловьевым в опального политолога из Израиля, в принципе, ничего хорошего о нас он больше не говорил.
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