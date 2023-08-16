В Госдуме предложили оборудовать детские площадки видеокамерами

В Госдуме предложили оборудовать детские площадки видеокамерамиВице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой оборудовать все детские площадки в России системами видеонаблюдения с возможностью просмотра онлайн, сообщает RT.