Живая Кубань

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В Госдуме предложили оборудовать детские площадки видеокамерами

В Госдуме предложили оборудовать детские площадки видеокамерами

В Госдуме предложили оборудовать детские площадки видеокамерамиВице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой оборудовать все детские площадки в России системами видеонаблюдения с возможностью просмотра онлайн, сообщает RT.

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