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ИА Регнум

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Трутнев объяснил Путину возврат в Россию активов на 6,2 трлн рублей

Трутнев объяснил Путину возврат в Россию активов на 6,2 трлн рублей

Президент Россию Владимир Путин поинтересовался, как удалось вернуть в страну активы компаний на 6,2 трлн рублей.

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