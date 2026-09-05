В ЦСКА сообщили о предстоящей операции Баринова и героизме Кисляка перед игрой с «Зенитом»

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов поделился подробностями восстановления полузащитника Дмитрия Баринова и рассказал о подготовке хавбека Матвея Кисляка к матчу с «Зенитом» в 7-м туре РПЛ.
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