Bitget повысила лимиты запросов к API для институциональных клиентов до 600 RPS

Обновленная институциональная структура ограничения скорости API Bitget вступила в силу 3 сентября, повышение верхнего настраиваемого потолка для одного счета до 600 запросов в секунду на UID для соответствующих клиентов маркет-мейкера (MM1) и PRO-tier (PRO6), торгующих по единому торговому счету биржи.
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