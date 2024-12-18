Росгвардейцы в ЯНАО обезвредили на полигоне более 300 взрывоопасных предметов

На Ямале сотрудники Росгвардии провели плановое обезвреживание изъятых взрывоопасных предметов. Всего силовики ликвидировали более 300 различных снарядов и гранат, рассказали в telegram-канале службы нацгвардии в УрФО.
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