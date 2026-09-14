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Новости Брянска

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Брянские коммунисты прокомментировали отмену регистрации кандидатов из-за административных правонарушений

Брянские коммунисты прокомментировали отмену регистрации кандидатов из-за административных правонарушений

Сейчас кандидата могут снять с выборов за публикации в соцсетях, признанные экстремистскими, даже если они были размещены несколько лет назад.

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