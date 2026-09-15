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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рафинья и Деку обсудили продление контракта. Вингер хочет остаться в «Барселоне»

« Барселона » работает над продлением контракта с Рафиньей Диасом. Diario Sport сообщает, что сегодня спортивный директор «блауграны» Деку сегодня долго общался с вингером в ресторане в Кастельдефельсе на тему заключения нового договора.

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