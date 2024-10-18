МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 436 подписчиков

МИД России: На 500 тысяч молдаван режим Санду напечатал десять тысяч бюллетеней

МИД России: На 500 тысяч молдаван режим Санду напечатал десять тысяч бюллетеней

пресс-служа МИД России / mid.ru290 прочтений 2 дня назад В России живет около полмиллиона граждан Молдавии, при этом для них заготовили только десять тысяч бюллетеней для голосования на выборах президента и участия в референдуме по вопросу о вступлении республики в Евросоюз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх