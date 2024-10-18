МИД России: На 500 тысяч молдаван режим Санду напечатал десять тысяч бюллетеней

пресс-служа МИД России / mid.ru290 прочтений 2 дня назад В России живет около полмиллиона граждан Молдавии, при этом для них заготовили только десять тысяч бюллетеней для голосования на выборах президента и участия в референдуме по вопросу о вступлении республики в Евросоюз.