Ну и что? Или особенности освещения импортозамещения в России.

Вместо эпиграфа анекдот: — Алло, это дурка? Срочно пришлите в главную редакцию СМИ санитаров, они там все с ума посходили! — А в какое СМИ? — В любое СМИ.
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- Мне шестой десято...
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