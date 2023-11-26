Вершина — Большунова: олимпийский чемпион сделал хет-трик в Хакасии

В поселке Вершина Теи закончился первый этап Кубка России. Сезон новый, но герои у него пока те же. Несмотря на травмы и различные проблемы в подготовке, главными лицами этапа стали олимпийские чемпионы Александр Большунов и Вероника Степанова, продемонстрировавшие в Хакасии свое превосходство над соперниками.
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