Пенальти в ворота «Зенита»? Ловрен против Комличенко - Лапочкин разобрал единоборство: «Он шипами сверху вниз»…

Судья Сергей Лапочкин согласился с арбитром матча 11-го тура МИР РПЛ «Зенит» - «Ростов» (3:1). Арбитр не стал назначать пенальтив пользу гостей после единоборства в штрафной площадке «Зенита» между форвардом ростовчан Николаем Комличенко и защитником Деяном Ловреном.
Популярные статьи
- «Спартак» одержал волевую победу в Нижнем Новгороде и вплотную подтянулся к тройке лидеров
- Квинси Промес стал единоличным лидером бомбардиров. В девятке лучших снайперов теперь два игрока «Зенита»
- СЕМАК: Малкому и Клаудиньо нравится жить в России, наш паспорт не обеспечивает преференций по составу ни им, ни команде
Свежие комментарии