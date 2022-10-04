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Пенальти в ворота «Зенита»? Ловрен против Комличенко - Лапочкин разобрал единоборство: «Он шипами сверху вниз»…

Пенальти в ворота «Зенита»? Ловрен против Комличенко - Лапочкин разобрал единоборство: «Он шипами сверху вниз»…

Судья Сергей Лапочкин согласился с арбитром матча 11-го тура МИР РПЛ «Зенит» - «Ростов» (3:1). Арбитр не стал назначать пенальтив пользу гостей после единоборства в штрафной площадке «Зенита» между форвардом ростовчан Николаем Комличенко и защитником Деяном Ловреном.

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