Посреди Липецка столкнулись «Лада Гранта» и грузовик МАЗ

Пострадали водитель и пассажирка «Лады Гранта».Утром 21 сентября в Липецке на улице Перова произошло ДТП: около 9 часов столкнулись «Лада Гранта» под управлением 43-летнего мужчины и грузовой автомобиль МАЗ, за рулём которого находился 41-летний водитель.
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