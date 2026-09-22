Посреди Липецка столкнулись «Лада Гранта» и грузовик МАЗ

Пострадали водитель и пассажирка «Лады Гранта».Утром 21 сентября в Липецке на улице Перова произошло ДТП: около 9 часов столкнулись «Лада Гранта» под управлением 43-летнего мужчины и грузовой автомобиль МАЗ, за рулём которого находился 41-летний водитель.