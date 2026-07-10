В Новосибирской области полицейские провели профилактическую акцию «Пит-стоп безопасности»

В Венгеровском районе Новосибирской области на трассе К-02 «Чаны-Венгерово-Кыштовка» полицейские отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Венгеровский» совместно с сотрудниками местной фельдшерской службой и пожарно-спасательной части провели профилактическое мероприятие «Пит-стоп безопасности».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии