«Ледник Судного дня» ежегодно сползает в океан на 800 метров

Группа гляциологов из Калифорнийского университета в Ирвине использовала высокоточные спутниковые радиолокационные данные, чтобы найти доказательства проникновения теплой морской воды под высоким давлением под ледник.
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