Недостаточно поддержки: на Украине нашли оправдание провалу контрнаступления

Провал контрнаступления ВСУ связан с отсутствием поддержки с воздуха. Как сообщает газета The Washington Post, такое мнение выразил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином.
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