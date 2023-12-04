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Недостаточно поддержки: на Украине нашли оправдание провалу контрнаступления

Недостаточно поддержки: на Украине нашли оправдание провалу контрнаступления

Провал контрнаступления ВСУ связан с отсутствием поддержки с воздуха. Как сообщает газета The Washington Post, такое мнение выразил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином.

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