Брянский депутат объявил войну путанам с Петербургского экономического форума

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал усилить контроль за участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), чтобы не допустить присутствия лиц, предоставляющих эскорт-услуги, пишут «Новости Брянска».
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