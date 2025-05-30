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На все случаи жизни: что нового появилось в HUAWEI WATCH 5

На все случаи жизни: что нового появилось в HUAWEI WATCH 5

Рынок носимых устройств крайне конкурентен и разнообразен: там есть и электронные часы от швейцарских часовых брендов за десятки тысяч долларов, и гаджеты за пару долларов, умеющие многое из того же, что и «старшие братья».

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