ФСБ показала видео допроса троих агентов спецслужб Украины, пойманных в Крыму

ФСБ России показала видео допроса троих агентов спецслужб Украины, которые были схвачены в Крыму. Они признались в том, что поддерживали связь в том числе с украинским ГУР для совершения диверсий на полуострове.
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