В координационный центр «Единой России» поступило уже свыше 100 звонков по вопросам частичной мобилизации

Более половины – это просьбы семей оказать юридическую поддержку или дать консультации по правовым нормам Еще чуть более 20 звонков касались содействия волонтеров в бытовых вопросах семей, 8 человек просили о финансовой и психологической помощи.
Более половины – это просьбы семей оказать юридическую поддержку или дать консультации по правовым нормам Еще чуть более 20 звонков касались содействия волонтеров в бытовых вопросах семей, 8 человек просили о финансовой и психологической помощи.
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