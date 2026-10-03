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Авто Новости

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Почему ВАЗ-2106 на самом деле не был «просто новой тройкой»

Почему ВАЗ-2106 на самом деле не был «просто новой тройкой»

Бывает, смотришь на два автомобиля, стоящих рядом, и в первый момент теряешься: а в чём, собственно, разница? Примерно такое чувство возникает, если поставить ранний ВАЗ-2103 и ранний ВАЗ-2106.

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