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Полина Гагарина прокомментировала иск бывшего мужа

Развод Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова наделал много шума в публичном пространстве. Бывшие супруги по-разному пережили расставание: мужчина не оставляет надежд о воссоединении семьи, а певица, по слухам, начала новые романтические отношения.

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