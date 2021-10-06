Полина Гагарина прокомментировала иск бывшего мужа

Развод Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова наделал много шума в публичном пространстве. Бывшие супруги по-разному пережили расставание: мужчина не оставляет надежд о воссоединении семьи, а певица, по слухам, начала новые романтические отношения.
Развод Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова наделал много шума в публичном пространстве. Бывшие супруги по-разному пережили расставание: мужчина не оставляет надежд о воссоединении семьи, а певица, по слухам, начала новые романтические отношения.
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