Shaman появился на красной дорожке премии МУЗ ТВ с Мизулиной

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, пришел на XX Юбилейную церемонию вручения национальной музыкальной премии «Муз-ТВ» в компании главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
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