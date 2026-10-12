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Татар-информ

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«Миллиард.Татар» открыл голосование «Татарский языковой проект и IT-проект года»

«Миллиард.Татар» открыл голосование «Татарский языковой проект и IT-проект года»

Медиа «Миллиард.Татар» объявило новое голосование рейтинга «Татары года» в номинации «Татарский языковой проект и IT-проект года».

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