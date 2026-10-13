Садовод Воронова назвала конец октября лучшим сроком для сбора калины

Калину на зиму лучше заготавливать в конце октября, когда ягоды полностью созреют. Эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова посоветовала сохранять урожай без варки, сообщает MIR24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- JF Переводчик Путина...
- JF Лерчек остается п...
- Пашинян заявил, ч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым