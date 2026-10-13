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Садовод Воронова назвала конец октября лучшим сроком для сбора калины

Садовод Воронова назвала конец октября лучшим сроком для сбора калины

Калину на зиму лучше заготавливать в конце октября, когда ягоды полностью созреют. Эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова посоветовала сохранять урожай без варки, сообщает MIR24.

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