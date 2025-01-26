В конгрессе заявили, что празднуют решение Трампа по Украине

Народ Соединенных Штатов приветствует решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке помощи Украине и другим странам, заявила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин 25 января в соцсети X.
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