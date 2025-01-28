Население Татарстана будут оповещать об опасности по цифровым домофонам

Такие новшества уже используются в Курской, Белгородской, Брянской областях России.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоLЦифровые домофоны, способные оповещать жильцов об опасности и автоматически открывать двери укрытий, предложил установить в большинстве многоквартирных домов в Татарстане президент Академии наук республики Рифкат Минниханов, передает корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова.