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  • В С
    Иди билеты продавай в ДК. Там надо ставить человека, который будет работать.Курская чиновница...
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Население Татарстана будут оповещать об опасности по цифровым домофонам

Население Татарстана будут оповещать об опасности по цифровым домофонам

Такие новшества уже используются в Курской, Белгородской, Брянской областях России.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоLЦифровые домофоны, способные оповещать жильцов об опасности и автоматически открывать двери укрытий, предложил установить в большинстве многоквартирных домов в Татарстане президент Академии наук республики Рифкат Минниханов, передает корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова.

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