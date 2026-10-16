ВС РФ методично уничтожают заводы западных компаний на Западной Украине Украинские ресурсы сообщают, что в Черткове Тернопольской области тремя ударами дронов уничтожено промышленное предприятие, принадлежащее немецко-японской компании SEBN.
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