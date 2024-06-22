Пушилин призвал обращаться в его администрацию тех, кто стал жертвой созданного им ГКО

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что для исправления его решения об отъёме имущества у граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в республике, пострадавшим необходимо обращаться в его администрацию.
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