Как объясняет Poșta Moldovei доставку газет ПДС за день до начала избирательной кампании

В четверг, 5 октября, ГП Poșta Moldovei выступило с разъяснениями после того, как в публичном пространстве появились кадры автомобиля компании, доставляющей газеты с логотипами Партии "Действие и солидарность" (ПДС).
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