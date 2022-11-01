Врач дала советы по питанию в осенне-зимний сезон

Врач-эндокринолог Алёна Вавилова рассказала, как следует питаться, чтобы избежать набора веса зимой.По словам эксперта, в холода терморегуляция организма перестраивается, ускоряется метаболизм, а еда служит основным «топливом» в этом процессе.